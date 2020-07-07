За минулу добу, 6 липня, сили окупантів сім разів порушували режим тиші на Донбасі, використовуючи заборонену Мінською угодою зброю.

У результаті один український захисник отримав травми.

Бойовики обстріляли ЗСУ з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети.

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Обстріли велися поблизу Новгородського, біля населених пунктів Зайцеве, Південне та неподалік Хутору Вільний.

Крім того, загострення було неподалік Верхньоторецького та біля Старогнатівки.

З початку цієї доби, 7 липня, бойовики три рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

5 липня 2020 року окупанти вісім разів проводили обстріли.

Українські військові дали опір збройним формуванням та знищили двох бойовиків.

Втрат серед українських військових не було.