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Факти / Україна

Травмований військовий і сім обстрілів: ситуація у зоні ООС і карта

За минулу добу, 6 липня, сили окупантів сім разів порушували режим тиші на Донбасі, використовуючи заборонену Мінською угодою зброю.

У результаті один український захисник отримав травми.

Бойовики обстріляли ЗСУ з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети.

Читайте: На Донбасі на міні підірвався український військовий

Обстріли велися поблизу Новгородського, біля населених пунктів Зайцеве, Південне та неподалік Хутору Вільний.

Карта ООС 6 липня 2020

Крім того, загострення було неподалік Верхньоторецького та біля Старогнатівки.

З початку цієї доби, 7 липня, бойовики три рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Зведення станом на 07:00 7 липня 2020 року
#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення

6 липня збройні формування Російської…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 6 июля 2020 г.

5 липня 2020 року окупанти вісім разів проводили обстріли.

Українські військові дали опір збройним формуванням та знищили двох бойовиків.

Втрат серед українських військових не було.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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