У Слузі народу пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму

Керівник Донецького регіонального осередку Слуги народу Владлен Неклюдов під час відкриття 6 липня громадської регіональної приймальні Донецької обласної організації партії продемонстрував символічну булаву президента України.

Ту саму, з якою Володимир Зеленський знімався у фільмі Слуга народу. Реквізит з кінофільму, з якого почалася партія, розшукали керівники Донецької обласної парторганізації.

– Це символ нашого президента, партії та її успіху, – зазначив Неклюдов.

За задумом депутатів, булава буде передаватися від однієї обласної організації Слуги народу до іншої. Розпочнеться ця традиція з Донбасу, естафету вже підхопила Волинь. Неклюдов передав булаву своєму колезі Валерію Стернійчуку, керівнику Луцької обласної організації партії.

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– Булава стане мостом дружби між регіонами України. Дуже важливо, що ми об’єднуємося. Не тільки Волинь і Донбас, а й інші регіони. Ми об’єднуємося, щоб вирішувати найважливіші проблеми. І ми впораємося з цим разом, – сказав Стернійчук

Громадська регіональна приймальня партії Слуга народу розташована у Слов’янську на вул. Пушкіна, 10. Прийомні дні: понеділок – п’ятниця (з 10.00 до 17.00).

Партійні активісти заявляють, що їхня мета – запросити до діалогу небайдужих жителів Донбасу. У приймальні обіцяють не просто почути думку народу, а й прислухатися до нього.

До слова, Верховна Рада може розглянути скасування літньої відпустки в серпні. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат з фракції Слуга народу Ірина Верещук.