Родина президента Володимира Зеленського у 2019 році отримала 5,1 млн грн прибутку за рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики, а також витратила на придбання ОВДП 5,2 млн грн – це 50 прожиткових мінімумів. Проте глава держави вчасно не вніс відповідні зміни до Реєстру декларацій і готовий нести за це відповідальність.

Він особисто повідомив до НАЗК про порушення законодавства, адже мав повідомити про зміни протягом 10 днів з часу купівлі та продажу облігацій.

Зеленський наголосив, що перед законом усі рівні.

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Декларація Зеленського за 2019

Згідно з декларацією Володимира Зеленського за 2019 рік, доходи глави держави та членів його родини становили 28,6 млн грн. Зокрема, з травня до грудня він заробив на посаді президента 208 787 грн.

Вказано у ній і кошти, отримані від облігацій внутрішньої державної позики загальною сумою 5,1 млн грн.

Серед інших прибутків – понад 246 тис. грн, отримані від продажу корпоративних прав усіх 12 українських підприємств родині Сергія Шефіра, понад 5 млн грн роялті від використання торгових марок Вечірній квартал і Розсміши коміка, а також 3,2 млн грн за оренду квартири у Великій Британії.

Водночас у 2019 році родина Зеленських сплатила до бюджету 3,6 млн грн податків.