Вперше в Україні – інтерактивний серіал Освітній герой

В Україні зняли перший інтерактивний серіал Освітній герой. Цей проект створила команда Освітнього хабу міста Києва, яка надихнулась гучним серіалом з множинним вибором Чорне дзеркало від компанії Netflix.

– На відміну від звичайних відео-лекцій, кожна серія – це одночасно цікавий квест, комп’ютерна гра та змагання з самим собою, – розповідає директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав.

За її словами, унікальність серіалу в тому, що глядач самостійно обирає дії одного з героїв з декількох варіантів, що призводить до різних фіналів у кожній серії. Команда продовжує створювати освітні продукти в інноваційному форматі Edutainment, в якому поєднуються навчання та розваги.

Адже у сучасному світі люди з одного боку постійно потребують нових знань, а з іншого – перевантажені інформацією і прагнуть більш легкого контенту. Саме тому вони пропонують розважатися з користю.

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Стати головним героєм першого в Україні інтерактивного серіалу Освітній герой можна безкоштовно на порталі Освітнього хабу міста Києва.

Глядачі зможуть спробувати отримати 3 млн грн на свій проект, здійснити успішні продажі своїх послуг та доcягти правильного виконання завдань від своєї підлеглої. На порталі Освітнього хабу можна продовжити опановувати soft skills. Усі матеріали, розміщені на сайті, доступні безкоштовно.

Нагадаємо, розпочалися зйомки нової гостросюжетної мелодрами Мій чоловік, моя жінка від IVORY films для телеканалу СТБ, прем’єра якої відбудеться восени 2020 року.