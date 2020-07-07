Як цвіте Чорне море: фото із супутника показали гігантську зелену біомасу

Супутники дистанційного зондування Землі відзняли з космосу масове цвітіння водоростей Nodularia spumigena. Через них змінився колір води у північно-західній частині Чорного моря.

Для зондування використали апарати Європейського космічного агентства Sentinel-3А і Sentinel-3B з спектрометрами, пояснили у Національному центрі управління та випробування космічних засобів.

Дослідження проводили з 28 червня по 1 липня.

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Що таке Nodularia spumigena

Ці водорості забарвлюють морську воду в яскраво-зелений колір, мають гострий неприємний запах.

Появу цих водоростей пов’язують з різким потеплінням.

Така ж ситуація була торік – водорості покрили у середині липня причорноморське узбережжя України.

Водорості на пляжах України

На початку липня берег Чорного моря покрився водоростями, які прибилися до берега. Небезпека у тому, що вони розкладаються.

У Держспоживслужбі закликали утриматися від вживання морської риби, мідій, які виловлені на одеському узбережжі.

Крім цього, на узбережжі біля Одеси виявили кишкову паличку.

Джерело: Національний центр управління та випробування космічних засобів