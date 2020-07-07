Куди звертатися для розірвання шлюбу і які документи потрібні для розлучення в Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Розлучення через РАГС чи через суд?

Список документів залежить від того, як буде проходити процес розлучення. В Україні процедура оформляється:

через РАГС;

через суд.

Розлучення через РАГС можливе за умови, що обоє згодні розірвати шлюб і в пари немає дітей молодше 18 років.

Якщо один із подружжя не згоден розірвати шлюб, або є діти, розлучення можна оформити тільки через суд.

Читайте: Як оформити розлучення в Україні: куди звертатися і які документи потрібні

Які документи потрібні для оформлення розлучення через РАГС?

Щоб оформити розлучення через РАГС, потрібно звернутися до установи за місцем прописки одного з подружжя й надати такі документи:

паспорт обох із подружжя (або ID-карти);

свідоцтво про шлюб;

заяву про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей.

Заява про розірвання шлюбу має стандартну форму. Документ складається з двох частин, які має заповнити кожен із подружжя. У ньому вказується ПІБ, адреса проживання, прізвище, яке хочуть залишити чоловік і дружина після розірвання шлюбу.

Які документи необхідні для оформлення розлучення через суд?

Список документів на розлучення через суд:

паспорт ініціатора розлучення;

ідентифікаційний номер;

довідка про склад сім’ї;

квитанція про оплату судового збору;

позовна заява про розірвання шлюбу.

Шлюборозлучними процесами займаються районні суди. Позовну заяву подає ініціатор розлучення (він же – позивач) за місцем проживання другого з подружжя (тобто відповідача). Можна подавати позовну заяву й за місцем реєстрації позивача, якщо позивач займається вихованням неповнолітніх дітей або є об’єктивні причини, через які він не може звернутися до районного суду за місцем реєстрації відповідача.

Розмір судового збору у 2020 році становить 840,80 грн.

Після розірвання шлюбу один із бітьків, який не проживає із дітьми, забов’язаний сплачувати аліменти. За статистикою за минулий рік середня сума компенсації на одну дитину становила 1976,86 грн. Факти ICTV писали, як подати на аліменти: куди звертатися і які документи потрібні.