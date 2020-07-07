PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський отримав від НАЗК два адмінпротоколи через декларацію

Президент Володимир Зеленський отримав від НАЗК два протоколи про адміністративне порушення. Причина – несвоєчасне подання інформації до Реєстру декларацій про суттєві зміни у майновому стані.

Про це порушення законодавства глава держави особисто повідомив у Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зеленський придбав та продав облігації внутрішньої державної позики, загальна вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів, але протягом 10 днів не подав інформацію про відповідні зміни до Реєстру декларацій.

ЧитайтеНАЗК перевірить, чи живуть чиновники лише на зарплату

Тому голова НАЗК Олександр Новіков 7 липня особисто вручив президенту два протоколи, складені за статтею 172-6 КУпАП – Порушення вимог фінансового контролю. Нею передбачено накладення штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів.

Матеріали передадуть до суду.

Володимир Зеленський 7 липня особисто повідомив у НАЗК, що порушив закон, адже вчасно не вніс зміни до Реєстру декларацій щодо прибутку від облігацій внутрішньої державної позики, і готовий нести за це відповідальність.

У 2019 році родина президента отримала 5,1 млн грн прибутку за рахунок погашення вартості ОВДП, а також витратила на придбання облігацій 5,2 млн грн.

Джерело: НАЗК

Фото: Офіс Президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка