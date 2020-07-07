Президент Володимир Зеленський отримав від НАЗК два протоколи про адміністративне порушення. Причина – несвоєчасне подання інформації до Реєстру декларацій про суттєві зміни у майновому стані.

Про це порушення законодавства глава держави особисто повідомив у Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зеленський придбав та продав облігації внутрішньої державної позики, загальна вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів, але протягом 10 днів не подав інформацію про відповідні зміни до Реєстру декларацій.

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Тому голова НАЗК Олександр Новіков 7 липня особисто вручив президенту два протоколи, складені за статтею 172-6 КУпАП – Порушення вимог фінансового контролю. Нею передбачено накладення штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів.

Матеріали передадуть до суду.

Володимир Зеленський 7 липня особисто повідомив у НАЗК, що порушив закон, адже вчасно не вніс зміни до Реєстру декларацій щодо прибутку від облігацій внутрішньої державної позики, і готовий нести за це відповідальність.

У 2019 році родина президента отримала 5,1 млн грн прибутку за рахунок погашення вартості ОВДП, а також витратила на придбання облігацій 5,2 млн грн.

Джерело: НАЗК