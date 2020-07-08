Станом на 8 липня в Україні зафіксували 50 414 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 807 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 306 людей, за добу – 23 . Повністю вилікувались від коронавірусу 23 119 пацієнтів, 926 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області (117) і Києві (114).

Поширення коронавірусу в регіонах:

Вінницька область – 2 002 випадки (+23);

Волинська область – 2 825 випадків (+37);

Дніпропетровська область – 1 120 випадків (+4);

Донецька область – 713 випадків (+27);

Житомирська область – 1 484 випадки (+15);

Закарпатська область – 3 533 випадки (+75);

Запорізька область – 599 випадків (+1);

Івано-Франківська область – 2 797 випадків (+53);

Кіровоградська область – 664 випадки (+1);

Київ – 5 779 випадків (+114);

Київська область – 2 853 випадки (+44);

Львівська область – 6 562 випадки (+117);

Луганська область – 87 випадків (+2);

Миколаївська область – 463 випадки (+2);

Одеська область – 1 984 випадків (+65);

Полтавська область – 326 випадків (+1);

Рівненська область – 4 304 випадки (+76);

Сумська область – 323 випадки (+2);

Тернопільська область – 2 142 випадки (+34);

Харківська область – 2 466 випадків (+50);

Херсонська область – 201 випадок (+5);

Хмельницька область – 863 випадки (+21);

Чернівецька область – 5 051 випадок (+19);

Черкаська область – 695 випадків (+17);

Чернігівська область – 578 випадків (+2).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 23,44%;

Київ – 21,76%;

Івано-Франківськ – 19,91%;

Вінниця – 17,01;

Чернівці – 16,94%.

Статистика коронавірусу в Україні 7 липня свідчила про зниження динаміки захворювання на Covid-19. Вчора за добу захворіли 564 людини, загальна кількість хворих становила 49 607 інфікованих.

Загалом від ускладнень, викликаних хворобою, померли 1 283 хворих, одужали від початку пандемії 22 193 пацієнти.