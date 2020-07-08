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Факти / Україна

807 за добу: кількість хворих на Covid-19 в Україні перевищила 50 тис.

Станом на 8 липня в Україні зафіксували 50 414 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще  807 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 306 людей, за добу – 23 . Повністю вилікувались від коронавірусу 23 119  пацієнтів,  926 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області (117) і Києві (114).

Поширення коронавірусу в регіонах:

  • Вінницька область – 2 002 випадки (+23);
  • Волинська область – 2 825 випадків (+37);
  • Дніпропетровська область – 1 120 випадків (+4);
  • Донецька область – 713 випадків (+27);
  • Житомирська область – 1 484 випадки (+15);
  • Закарпатська область – 3 533 випадки (+75);
  • Запорізька область – 599 випадків (+1);
  • Івано-Франківська область – 2 797 випадків (+53);
  • Кіровоградська область – 664 випадки (+1);
  • Київ – 5 779 випадків (+114);
  • Київська область – 2 853 випадки (+44);
  • Львівська область – 6 562 випадки (+117);
  • Луганська область – 87 випадків (+2);
  • Миколаївська область – 463 випадки (+2);
  • Одеська область – 1 984 випадків (+65);
  • Полтавська область – 326 випадків (+1);
  • Рівненська область – 4 304 випадки (+76);
  • Сумська область – 323 випадки (+2);
  • Тернопільська область – 2 142 випадки (+34);
  • Харківська область – 2 466 випадків (+50);
  • Херсонська область – 201 випадок (+5);
  • Хмельницька область – 863 випадки (+21);
  • Чернівецька область – 5 051 випадок (+19);
  • Черкаська область – 695 випадків (+17);
  • Чернігівська область – 578 випадків (+2).

коронавірус в україні 8 липня 2020

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 23,44%;
  • Київ – 21,76%;
  • Івано-Франківськ – 19,91%;
  • Вінниця – 17,01;
  • Чернівці – 16,94%.

Статистика коронавірусу в Україні 7 липня свідчила про зниження динаміки захворювання на Covid-19. Вчора за добу захворіли 564 людини, загальна кількість хворих становила 49 607 інфікованих.

Загалом від ускладнень, викликаних хворобою, померли 1 283 хворих, одужали від початку пандемії 22 193 пацієнти.

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