Станом на 8 липня в Україні зафіксували 50 414 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 807 людей.
Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 306 людей, за добу – 23 . Повністю вилікувались від коронавірусу 23 119 пацієнтів, 926 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області (117) і Києві (114).
Поширення коронавірусу в регіонах:
- Вінницька область – 2 002 випадки (+23);
- Волинська область – 2 825 випадків (+37);
- Дніпропетровська область – 1 120 випадків (+4);
- Донецька область – 713 випадків (+27);
- Житомирська область – 1 484 випадки (+15);
- Закарпатська область – 3 533 випадки (+75);
- Запорізька область – 599 випадків (+1);
- Івано-Франківська область – 2 797 випадків (+53);
- Кіровоградська область – 664 випадки (+1);
- Київ – 5 779 випадків (+114);
- Київська область – 2 853 випадки (+44);
- Львівська область – 6 562 випадки (+117);
- Луганська область – 87 випадків (+2);
- Миколаївська область – 463 випадки (+2);
- Одеська область – 1 984 випадків (+65);
- Полтавська область – 326 випадків (+1);
- Рівненська область – 4 304 випадки (+76);
- Сумська область – 323 випадки (+2);
- Тернопільська область – 2 142 випадки (+34);
- Харківська область – 2 466 випадків (+50);
- Херсонська область – 201 випадок (+5);
- Хмельницька область – 863 випадки (+21);
- Чернівецька область – 5 051 випадок (+19);
- Черкаська область – 695 випадків (+17);
- Чернігівська область – 578 випадків (+2).
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 23,44%;
- Київ – 21,76%;
- Івано-Франківськ – 19,91%;
- Вінниця – 17,01;
- Чернівці – 16,94%.
Статистика коронавірусу в Україні 7 липня свідчила про зниження динаміки захворювання на Covid-19. Вчора за добу захворіли 564 людини, загальна кількість хворих становила 49 607 інфікованих.
Загалом від ускладнень, викликаних хворобою, померли 1 283 хворих, одужали від початку пандемії 22 193 пацієнти.