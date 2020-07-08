Колишньому прикордоннику повідомили про підозру у тому, що він сприяв у 2018 році незаконному пропуску п’ятого президента України Петра Порошенка через кордон.

Зокрема, в Офісі генрокурора повідомили, що прикордонник у січні 2018 року надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям пропустити через кордон поза пунктом пропуску п’ятого президента України Петра Порошенка та осіб, що його супроводжували, на відпочинок на Мальдіви.

Наразі слідство перевіряє причетність цього військовослужбовця та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби і Управління державної охорони до переправлення через державний кордон колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

Читайте: Як справа проти Порошенка додає йому рейтингів та чому її називають бумерангом

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

ДБР відкрило справу щодо поїздки Петра Порошенка на Мальдіви у серпні 2019 року.

Тоді у бюро пояснили, що перевіряють можливу організацію незаконного переправлення осіб через держкордон із використанням завідомо підроблених документів.