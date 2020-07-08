Заклади культури в Україні зможуть працювати до 23.00 в умовах карантину за дотримання протиепідемічних обмежень і правил.
Відповідне рішення Кабмінет міністрів ухвалив на засіданні 8 липня.
Рішення розмежовує правила діяльності установ сфери культури, зокрема театрів, і нічних розважальних закладів, пояснив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Так, нічні клуби на період карантину зможуть працювати тільки до 22.00, а культурним установам дозволили закриватися до 23.00.
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Правила роботи кінотеатрів і театрів під час карантину
- дистанція між глядачами мінімум півтора метра, розсадження відвідувачів за шахматним принципом, щоб були вільні місця поруч, спереду і ззаду;
- ізоляція вільних місць, щоб люди не пересідали;
- перебування у театрах і кінотеатрах у масках або респіраторах, на час прийому їжі та напоїв маску можна знімати;
- контроль квитків рекомендується проводити безконтактним способом;
- перебування у залах і холах контролерів, які будуть стежити, щоб глядачі дотримувалися протиепідемічних правил.