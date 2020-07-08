Заклади культури в Україні зможуть працювати до 23.00 в умовах карантину за дотримання протиепідемічних обмежень і правил.

Відповідне рішення Кабмінет міністрів ухвалив на засіданні 8 липня.

Рішення розмежовує правила діяльності установ сфери культури, зокрема театрів, і нічних розважальних закладів, пояснив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Так, нічні клуби на період карантину зможуть працювати тільки до 22.00, а культурним установам дозволили закриватися до 23.00.

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Правила роботи кінотеатрів і театрів під час карантину