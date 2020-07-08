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Факти / Україна

Кабмін пом’якшив карантин для закладів культури

Заклади культури в Україні зможуть працювати до 23.00 в умовах карантину за дотримання протиепідемічних обмежень і правил.

Відповідне рішення Кабмінет міністрів ухвалив на засіданні 8 липня.

Рішення розмежовує правила діяльності установ сфери культури, зокрема театрів, і нічних розважальних закладів, пояснив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Так, нічні клуби на період карантину зможуть працювати тільки до 22.00, а культурним установам дозволили закриватися до 23.00.

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Правила роботи кінотеатрів і театрів під час карантину

  • дистанція між глядачами мінімум півтора метра, розсадження відвідувачів за шахматним принципом, щоб були вільні місця поруч, спереду і ззаду;
  • ізоляція вільних місць, щоб люди не пересідали;
  • перебування у театрах і кінотеатрах у масках або респіраторах, на час прийому їжі та напоїв маску можна знімати;
  • контроль квитків рекомендується проводити безконтактним способом;
  • перебування у залах і холах контролерів, які будуть стежити, щоб глядачі дотримувалися протиепідемічних правил.

Фото: Dreamstime

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