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Факти / Україна / Політика

Кабмін планує купувати гречку у резерв – Петрашко

Уряд України має намір почати закуповувати гречку у резерв.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

– Цьогоріч гречкою засіяли на 10 тис. га більше, а саме 74 тис. га. Однак потрібно, щоб її почали закуповувати у резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням, – сказав Петрашко.

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Також міністр зазначив, що поки існують питання до ДПЗКУ (Державної продовольчо-зернової корпорації України) і Аграрному фонду.

За словами Петрашка, міністерство відпрацьовує способи прозорої закупівлі гречки у резерв, оскільки це потрібно, щоб уникнути зловживань, як це було у минулих роках.

Гречка в Україні

На початку квітня Кабінет міністрів України ввів заборону експорту гречки до 1 липня.

Таке рішення уряд ухвалив, щоб захистити внутрішній ринок в умовах пандемії коронавірусу. Тоді міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства закликало українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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