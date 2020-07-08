Кабмін розробив та затвердив перелік заходів, які треба вжити під час введення комендантської години. Крім того, він ухвалил рішення щодо встановлення спеціального режиму світломаскування на окремих територіях, де ввели воєнний стан.

Документ затвердили на засіданні уряду 8 липня.

Згідно з рішенням, комендантська година і спеціальний режим світломаскування вводитимуться лише тоді, коли здоров’ю та життю людей на окремій території загрожує реальна небезпека. Також такі заходи можуть запроваджувати для забезпечення громадського порядку.

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У документі відзначено, що цей режим вводиться військовим командуванням.

Воно ж визначає:

коменданта;

час дії режиму;

територію, на якій він діє;

порядок пересування транспорту.

Контроль за дотриманням режиму лягає на плечі патруля, а на кордонах діє пропускна система.

Крім того, на засіданні Кабміну 8 липня ухвалили рішення закуповувати гречку в резерв.

Це потрібно, щоб уникнути зловживань, як це було у минулі роки.

Нині уряд відпрацьовує способи прозорої закупівлі крупи.