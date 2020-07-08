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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 8 липня в Україні зафіксовано  50 414 хворих, за добу виявили ще 807 випадків.

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09:26 - 08 липня

Як коронавірус поширюється за областями України:

Коронавірус в Україні 8 липня

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09:23 - 08 липня

Станом на 8 липня в Україні зафіксували 50 414 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще  807 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 306 людей, за добу – 23 . Повністю вилікувались від коронавірусу 23 119  пацієнтів,  926 – за добу.

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09:22 - 08 липня

Коронавірус у Києві за добу виявили у 114 людей. Вперше за кілька днів динаміка зросла так різко.

Загалом в столиці вже 5 779 хворих. Усього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 119 людей.

Водночас повністю одужало вже 1 900 осіб, а за добу – ще 52 людини.

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08:49 - 08 липня

Станом на 08.00 8 липня: у Львові та на Львівщині 6 562 підтверджені випадки інфікування коронавірусом:

  • 170 — летальні
  • 974 — одужало

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15:50 - 07 липня

У Львові кількість інфікувань коронавірусом йде на спад.

– Якщо ситуація буде покращуватись, то ми зможемо послабити карантинні обмеження, – зазначив мер міста Андрій Садовий.

Комісія ухвалила рішення впродовж тижня перевірити на готовність до відкриття кінотеатрів, театрів, концертних майданчиків, дитячих садочків та спортивних шкіл.

Працювати вони зможуть лише з дотриманням усіх карантинних вимог. Фізична дистанція та засоби захисту залишаються в пріоритеті для кожного.

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13:07 - 07 липня

Українські туристи зараз можуть відвідати 23 країни.

  • Туреччина
  • Сербія
  • Албанія
  • Північна Македонія
  • Чорногорія
  • Білорусь
  • Велика Британія
  • США
  • Мексика
  • Єгипет
  • Туніс
  • Республіка Корея
  • Ірак
  • Іран
  • Афганістан
  • Південний Судан
  • Ефіопія
  • Сомалі
  • Кенія
  • Замбія
  • Танзанія
  • Бурунді
  • Сейшельські острови

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09:56 - 07 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Києві станом на 7 липня в столиці зафіксовано 63 нових випадки.

Всього в Києві 5 665 осіб захворіли-19. За весь час пандемії в Києві одужали 1 848 пацієнтів.

коронавирус в киеве

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09:49 - 07 липня

7 липня в Україні зафіксовано 564 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих становить 49 607 осіб.

За добу 21 людина померла, а 490 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.

Статистика коронавируса в Украине 7 июля

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22:04 - 06 липня

У Харківській області вирішили поки що не пом’якшувати карантинні обмеження.

– На даний час Харківщина входить до переліку областей, де можливе пом’якшення карантину, – згідно з параметрами, які визначило МОЗ. Але водночас область поки не послаблюватиме обмежування, – заявив голова ОДА Олексій Кучер.

Джерело: Укрінформ

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21:04 - 06 липня

У Львівській області частково послаблюють карантин з 7 липня. Зокрема, запрацюють готелі, заклади громадського харчування, заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали та фітнес-центри за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Також дозволили проведення релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м. площі будівлі або території. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Крім того, обласна комісія доручила до наступного засідання перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину. Якщо захворюваність далі йтиме на спад, то дитячі садочки можуть відкрити в межах наступного етапу послаблення карантину.

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