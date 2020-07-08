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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 8 липня зафіксували 114 нових випадки коронавірусу. Вперше за кілька днів динаміка зросла так різко.

Сьогодні в Києві вже 5 779 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Хто захворів за останню добу:

  • 46 жінок віком від 22 до 84 рокiв;
  • 61 чоловік віком від 18 до 75 рокiв
  • 3 дівчинки віком від 4 до 13 років та 4 хлопчики – від 2 місяців до 13 років.

До медзакладів міста госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 20. У Дніпровському – 19. Та в Деснянському районі – 16 випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Печерський район – 617 хворих;
  • Шевченківський район – 480 хворих;
  • Солом’янський район – 539 хворих;
  • Дніпровський район – 675 хворих;
  • Святошинський район – 484 хворих;
  • Деснянський район – 695 хворих;
  • Подільський район – 404 хворих;
  • Голосіївський район – 448 хворих;
  • Оболонський район – 506 хворих;
  • Дарницький район – 930 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус у Києві станом на 8 липня

 

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 липня в Україні зафіксували 50 414 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще  807 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 306 людей, за добу – 23 . Повністю вилікувались від коронавірусу 23 119  пацієнтів,  926 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків. Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області (117) і Києві (114).

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