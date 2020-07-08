У Києві 8 липня зафіксували 114 нових випадки коронавірусу. Вперше за кілька днів динаміка зросла так різко.
Сьогодні в Києві вже 5 779 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Хто захворів за останню добу:
- 46 жінок віком від 22 до 84 рокiв;
- 61 чоловік віком від 18 до 75 рокiв
- 3 дівчинки віком від 4 до 13 років та 4 хлопчики – від 2 місяців до 13 років.
До медзакладів міста госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 20. У Дніпровському – 19. Та в Деснянському районі – 16 випадків.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 617 хворих;
- Шевченківський район – 480 хворих;
- Солом’янський район – 539 хворих;
- Дніпровський район – 675 хворих;
- Святошинський район – 484 хворих;
- Деснянський район – 695 хворих;
- Подільський район – 404 хворих;
- Голосіївський район – 448 хворих;
- Оболонський район – 506 хворих;
- Дарницький район – 930 хворих.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Станом на 8 липня в Україні зафіксували 50 414 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 807 людей.
Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 306 людей, за добу – 23 . Повністю вилікувались від коронавірусу 23 119 пацієнтів, 926 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків. Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області (117) і Києві (114).