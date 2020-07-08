Тепер у киян немає необхідності кожен місяць платити за світло. У липні вони отримають нові квитанції, за якими можна заплатити за спожиту у червні електроенергію та прогнозоване споживання у поточному.

Новий формат, запроваджений постачальником електроенергії YASNO, дозволить сплачувати за електрику наперед і спокійно їхати у відпустку або ж у відрядження.

Що буде у платіжках за червень:

сума за спожиту електроенергію у червні; прогнозоване споживання у липні (сума залежить від об’єму споживання в минулому місяці); рекомендовано до сплати (фактичне споживання плюс очікуване).

У разі, якщо внесений платіж виявиться більшим, ніж спожили, це буде враховано у квитанції наступного місяця як переплата.

Заплатити за світло наперед можна також в Особистому кабінеті.

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В YASNO кажуть, що така практика давно існує у багатьох європейських країнах, вже оцінили її переваги і споживачі у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Тарифи на електроенергію в Україні

З 1 серпня в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Це передбачено меморандумом, підписаним урядом та виробниками альтернативної енергетики.

Укренерго планує одразу вчетверо збільшити ціну на доставку електроенергії споживачам. Тож тариф може зрости до 596,48 грн/МВт∙год (без ПДВ).

На такий крок уряд Шмигаля йде, аби виплатити борг перед виробниками зеленої енергетики, хоча вони зросли саме через позицію Міненерго, яке на догоду енергетичному монополісту суттєво скоротило виробництво дешевшої атомної енергетики.

Документ викликав шквал критики у представників промисловості, житлово-комунальної сфери та енергетичних експертів.