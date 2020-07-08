Мінімум 9 тис. грн: скільки коштує вилікувати Covid-19 в Україні

Залежно від складності протікання Covid-19 у лікарнях у середньому витрачають від 9 до 27 тис. грн на лікування одного пацієнта.

Про це повідомив голова медичної комісії Києва, депутат Київради від ВО Свобода Олег Гелевей.

Водночас хворі, яких госпіталізують до лікарень, які працюють з інфікованими коронавірусом, не повинні платити за лікування, адже на них виділяються кошти з так званого Covid-пакету.

– Точно вирахувати складно, але в середньому виходить від 9 до 27 тис. грн, – сказав Гелевей.

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Лікування може досягати 70 тис. грн

Завідувач терапевтичного відділення Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Любов Лосюк розповіла Фактам ICTV про пацієнтку, яка мала дуже складну форму коронавірусу.

За словами лікаря, лікування коронавірусу обійшлося у 70 тис. грн, які було виділено з держрезерву.