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Факти / Україна

На залізничному вокзалі Києва встановлять систему скринінгу температури обличчя

На Центральному та на Південному вокзалах Києва будуть встановлені інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя.

Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

За його словами, така система може вимірювати температуру у 120 відвідувачів за хвилину, які можуть перебувати на соціальній дистанції один від одного — від 1 до 5 м.

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Дві такі системи з’являться на Центральному вокзалі і одна — на Південному.

Юрик зазначив, що в такий спосіб можна буде швидко виміряти температуру і не створювати скупчення людей на входах.

– Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань і допоможе швидко виявити потенційно хворих, — сказав він.

Пасажирів з високою температурою не допустять на вокзал, а охорона їм рекомендуватиме звернутися в медпункт.

Правила проїзду в поїздах під час карантину

1 червня в Україні відновили залізничний рух.

За новими правилами, щоб зайти в вагон потрібно обов’язково бути в масці. Рекомендується мати медичні рукавички і пройти температурний контроль.

Провідники повинні робити кожну годину дезінфекцію. Вони більше не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби пасажирам, але можуть налити окропу у власний посуд.

Посилені заходи безпеки з’явилися і на вокзалах.

Фото: Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця

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