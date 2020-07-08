Нацбанк України встановив на 8 липня курс долара на рівні 26,93 грн/$1.

Тобто українська гривня зміцнилася на 19 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем, а американська валюта відповідно подешевшала.

Європейська валюта втратила відразу 32 копійки, хоча у попередні дні дорожчала. Курс НБУ на сьогодні – 30,40 грн/€1.

Російський рубль теж трохи подешевшав – до 0,375 грн.

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Курс валют в Україні на 08.07.2020:

$1 – 26,93 грн;

€1 – 30,40 грн;

1 польський злотий – 6,80 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Звільнення Смолія і курс гривні

Верховна Рада 3 липня звільнила главу Національного банку України Якова Смолія, який 1 липня написав заяву про відставку.

Ця новина вдарила по національній валюті. За день гривня щодо долара втратила 58 копійок – НБУ на 3 липня встановив курс 27,18 грн/$1.

А євро у той день здорожчав на 66 копійок – до 30,65 грн/€1.