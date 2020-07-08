Нацбанк України встановив на 8 липня курс долара на рівні 26,93 грн/$1.
Тобто українська гривня зміцнилася на 19 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем, а американська валюта відповідно подешевшала.
Європейська валюта втратила відразу 32 копійки, хоча у попередні дні дорожчала. Курс НБУ на сьогодні – 30,40 грн/€1.
Російський рубль теж трохи подешевшав – до 0,375 грн.
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Курс валют в Україні на 08.07.2020:
- $1 – 26,93 грн;
- €1 – 30,40 грн;
- 1 польський злотий – 6,80 грн;
- 10 російських рублів – 3,75 грн.
Звільнення Смолія і курс гривні
Верховна Рада 3 липня звільнила главу Національного банку України Якова Смолія, який 1 липня написав заяву про відставку.
Ця новина вдарила по національній валюті. За день гривня щодо долара втратила 58 копійок – НБУ на 3 липня встановив курс 27,18 грн/$1.
А євро у той день здорожчав на 66 копійок – до 30,65 грн/€1.