PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на 8 липня

Нацбанк України встановив на 8 липня курс долара на рівні 26,93 грн/$1.

Тобто українська гривня зміцнилася на 19 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем, а американська валюта відповідно подешевшала.

Європейська валюта втратила відразу 32 копійки, хоча у попередні дні дорожчала. Курс НБУ на сьогодні – 30,40 грн/€1.

Російський рубль теж трохи подешевшав – до 0,375 грн.

ЧитайтеКриза любить готівку: у якій валюті зберігати гроші та що не так з доларом

Курс валют в Україні на 08.07.2020:

  • $1 – 26,93 грн;
  • €1 – 30,40 грн;
  • 1 польський злотий – 6,80 грн;
  • 10 російських рублів – 3,75 грн.

Звільнення Смолія і курс гривні

Верховна Рада 3 липня звільнила главу Національного банку України Якова Смолія, який 1 липня написав заяву про відставку.

Ця новина вдарила по національній валюті. За день гривня щодо долара втратила 58 копійок – НБУ на 3 липня встановив курс 27,18 грн/$1.

А євро у той день здорожчав на 66 копійок – до 30,65 грн/€1.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка