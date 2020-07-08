У Львові у 49-річного чоловіка, який повернувся з Уганди (Африка), діагностували тропічну малярію.

Він протягом шести років працював у країні, але профілактичного лікування не проходив. Захищався від комарів, які є переносниками хвороби, тільки спреями і сітками.

Його стан середньої важкості. Хворий вчасно звернувся за допомогою до медиків. Наразі він перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні.

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Відомо, що чоловік родом з Дніпропетровщини, а до Львова приїхав у справах. Тут у нього піднялася температура, почалася лихоманка, виник головний біль, біль в м’язах і слабкість.

Після обстежень інфекціоністи діагностували у пацієнта хворобу.

Малярія – це гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується періодичним підвищенням температури, збільшенням печінки та селезінки.

Переносниками малярії є інфіковані комарі. Найбільш важким видом є тропічна малярія.