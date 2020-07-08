Родинам, які втратили будинок у пожежі на Луганщині, виділять по 300 тис. грн.

Крім цього найближчим часом кожній людині виділять по 20 тис. грн для підтримки.

Про повідомив Володимир Зеленський, який прибув на місце трагедії.

– Ми вирішили надати 300 тис. грн кожній родині, яка втратила дім, для того щоб можна було купити нове житло. З цим також допоможуть на адміністративному рівні.

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Він також зазначив, що окремі суми виділять родинам загиблих.

Володимир Зеленський разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Нацполіції Ігорем Клименко та секретарем РНБО Олексієм Даніловим прибули у Луганську область, аби взяти ситуацію під свій контроль.

Внаслідок пожеж у Луганській області загинуло 5 людей, ще 9 госпіталізували до лікарні.