Щоб не збирали гроші: в Одесі розламали два шлагбауми на узбережжі

В Одесі молоді люди спортивного вигляду знесли шлагбаум, який перекривав шлях автомобілям до узбережжя на 13-й станції Великого Фонтану.
Активісти організації На благо Одеси кувалдою розламали шлагбаум, а будку диспетчера повалили набік.
Те ж саме відбулося з МАФом, шлагбаумом і дорожнім знаком на Ланжероні.
У червні 2019 року суд визнав незаконним те, що КП Одестранспарксервіс встановило шлагмаум і збирає гроші за можливість проїзду.
У підприємстві подали апеляцію, засідання щодо якої після декількох переносів було призначено на жовтень 2020 року.
Шлагбаум вже зносили влітку минулого року, але його встановили знову.
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На пляжах Одеси не рекомендують купатися
Тим часом, поки люди “пробивають” дорогу до моря, держспоживслужба рекомендувала не купатися у воді на пляжах Одеси.
8 липня Одеський обласний лабораторний центр МОЗ опублікував результати дослідження, які показали, що вода в морі не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.
Раніше фахівці санітарної служби заявили, що знайшли у воді на пляжах Одеси кишкову паличку.
Фото: Пушкинская