В Одесі молоді люди спортивного вигляду знесли шлагбаум, який перекривав шлях автомобілям до узбережжя на 13-й станції Великого Фонтану.

Активісти організації На благо Одеси кувалдою розламали шлагбаум, а будку диспетчера повалили набік.

Те ж саме відбулося з МАФом, шлагбаумом і дорожнім знаком на Ланжероні.















Щоб не збирали гроші: в Одесі розламали два шлагбауми на узбережжі / 4 фотографии

У червні 2019 року суд визнав незаконним те, що КП Одестранспарксервіс встановило шлагмаум і збирає гроші за можливість проїзду.

У підприємстві подали апеляцію, засідання щодо якої після декількох переносів було призначено на жовтень 2020 року.

Шлагбаум вже зносили влітку минулого року, але його встановили знову.

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На пляжах Одеси не рекомендують купатися

Тим часом, поки люди “пробивають” дорогу до моря, держспоживслужба рекомендувала не купатися у воді на пляжах Одеси.

8 липня Одеський обласний лабораторний центр МОЗ опублікував результати дослідження, які показали, що вода в морі не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Раніше фахівці санітарної служби заявили, що знайшли у воді на пляжах Одеси кишкову паличку.

Фото: Пушкинская