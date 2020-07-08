Коронавірус у Києві за добу виявили у 114 людей. Вперше за кілька днів динаміка зросла так різко.

Загалом в столиці вже 5 779 хворих. Усього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 119 людей.

Водночас повністю одужало вже 1 900 осіб, а за добу – ще 52 людини.

Для порівняння, статистика коронавірусу в Києві 7 липня свідчить про 63 нових випадки. Добовий приріст почав зростати після кількох днів зниження.

Водночас тоді за добу одужало 39 пацієнтів.

Коронавірус в України

Станом на 8 липня коронавірус в Україні зафіксували у 50 414 людей. За минулу добу захворіли ще 807 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 306 людей, за добу – 23 . Повністю вилікувались від коронавірусу 23 119 пацієнтів, 926 – за добу.