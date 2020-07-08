Україна розірвала меморандум із РФ щодо боротьби з тероризмом

Меморандум між урядами України і РФ про співпрацю в боротьбі з тероризмом розірвано українською стороною.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 8 липня.

Розірвання меморандуму, який було підписано 12 липня 2012 року в Ялті, посилить правові та політичні позиції України під час захисту національних інтересів в умовах збройної агресії РФ, пояснили в уряді.

Читайте: Досі вважає її частиною РФ: чим загрожує Україні новий термін Путіна

З яких договорів із Росією та СНД вийшла Україна

До нинішьного часу між Києвом і Москвою залишилося близько 300 договорів, хоча нещодавно їх було 453.

1 квітня 2019 року Київ відмовився від Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Росією.

У рамках СНД Україна розірвала угоди про співпрацю в галузі зовнішньоекономічної діяльності, про створення мережі інформаційно-маркетингових центрів, про міждержавний обмін економічною інформацією, про Раду керівників підрозділів фінансової розвідки країн СНД.