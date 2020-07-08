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Факти / Україна

В Україні може бути 150 тисяч хворих на коронавірус – Ляшко

Реальна кількість хворих на коронавірус в Україні може сягати 150 тисяч.

Такої думки дотримується головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Він посилається на дослідження Київської школи економіки, згідно із яким в Україні в середньому виявляють близько 35% хворих.

– Ми показували свій аналіз у презентації, яку робили спільно з Київською школою економіки, ми в середньому виявляємо близько 35% хворих,  – заявив Ляшко.

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Таким чином, з математичного моделювання випливає, що в Україні насправді може бути 150 тис. хворих на коронавірус.

Коронавірус у світі

Станом на 8 липня коронавірус в світі зафіксували у 11 798 678 людей.

За весь час пандемії вилікувалися 6 416 665 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 543 535 пацієнтів.

За даними 7 липня в України виявили 49 607 хворих на коронавірус, а добовий приріст впав до 564 нових хворих.

Джерело: ВВС Україна

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