Вдвічі менше, ніж планувалося: Кабмін виділив 1 мдрд на культуру

Кабінет міністрів виділив 1 млрд грн. на підтримку культури та креативних індустрій.

Це лише частина з 1,9 млрд грн підтримки, яку планувалося виділити, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Найбільше грошей, 590 млн, піде на стипендії самозайнятим митцям, підтримку проектів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму.

150 млн витратять на гранти через Український інститут книги. Ще 50 млн спрямують на підтримку кіно.

100 млн підуть для реалізації конкурсу з відбору проектів на виробництво серіалів патріотичного спрямування, який планує провести Мінкульт.

Крім того, відомство планує профінансувати створення електронного обліку культурної спадщини та культурних цінностей.

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Відновлення фінансування Довженко-Центру

3 липня Ткаченко повідомив про повне погашення витрат Довженко-Центру за 10 місяців вимушеного простою внаслідок карантину.

Найбільший кіноархів України отримає фінансування у розмірі 7,6 млн грн.