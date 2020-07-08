В Україні безліч місць, куди можна поїхати відпочивати за бюджетними цінами.

Аналітики OLX Нерухомість склали топ-5 напрямків для туризму в Україні, де подобова вартість житла коливається від 380 до 1 тис. грн.

Умань та Буцький каньйон

Якщо вирішите відвідати Софіївський парк в Умані, то зупинитися там можна, буде у квартирі у середньому за 500 грн на добу, а будинок обійдеться в 800 грн/день. Згідно з даними за травень і червень, то на OLX Нерухомість було понад 60 варіантів подобової оренди.

Крім того, лише за годину їзди від Умані знаходиться Буцький каньйон.

Херсонська область

Херсонська область є не тільки морським курортом, адже там багато пам’яток поза набережними. Зокрема біосферний заповідник Асканія-Нова, напівпустеля Олешківські піски, Станіславські скелі на березі Дніпро-Бузького лиману та багато іншого. Щоб встигнути відвідати все, краще орендувати житло у місті Херсоні.

Читайте: Олешківські піски, Асканія-Нова та вежа Вітовта: що подивитися на Херсонщині

За останні два місяці здавали в оренду понад 170 квартир. Однокімнатна вартуватиме в середньому 450 грн/доба, дво- і трикімнатна – 550 грн. Будинок коштуватиме близько 1 тис.грн/день.

Миколаївська область

У Миколаївській області знаходяться розкопки античного міста Ольвія, які розташувалися на березі Дніпро-Бузького лиману, біля села Парутине.

Ще однією унікальною пам’яткою області є Актовський каньйон, розташований поруч з однойменним селом.

У Миколаєві за два останні місяці можна було знайти понад 220 добових квартир.

Однушки – 380 грн/доба, двушки – за 500 грн, а трикімнатні – за 900 грн. Будинок можна орендувати за 800 грн/день.

Тернопільська область

Якщо матимете бажання відвідати Тернопіль, то оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 500 грн/доба, а дво- і трикімнатної – 600 грн.

До слова, крім пам’яток міста, в регіоні є Дністровський каньйон у районі містечка Заліщики, Джуринський водоспад та Оптимістична печера – найдовша гіпсова печера світу. Також в області багато замків.

Чернігівська область

У Чернігівській області розташована і колишня козацька столиця Батурин, з палацом Кирила Розумовського і цитаделлю, і національний заповідник Качанівка. Поринути в красу природи Полісся можна в Міжрічинському природному парку, а Блакитні озера поруч з селом Олешня запам’ятаються своєю чистою джерельною водою.

У Чернігові пропонується близько 270 добових квартир. Однокімнатні коштують 400 грн/доба, двокімнатні – 500 грн, а трикімнатні – 650 грн. Будинок коштуватиме близько 750 грн/день.

Відпочинок у Залізному Порту 2020

Залізний Порт в 2020 році готовий приймати туристів. Готелі курортного села Херсонської області вже запаслися антисептиками і відмовилися від системи all inclusive.

Стандартний номер у сучасному готелі у Залізному Порту в 2020 році коштуватиме 800 грн за добу. Більше про житло у Залізному Порту та розваги – читайте на Фактах ICTV.