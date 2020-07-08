Якщо ви зібрались у відпустку, але не знаєте як розрахувати суму відпускних, Факти ICTV детально описали формулу, що допоможе вам у цьому.

Звичайно, найкраще з цим питанням звернутись у бухгалтерію, але це може забрати багато часу, тому на допомогу приходить математична формула: середню зарплату за день помножити на кількість днів відпустки.

Як визначити середню зарплату на день?

Середньою зарплатою за день вважається сума за останні 12 місяців, яка ділиться на кількість робочих днів, без врахування вихідних святкових днів.

У випадку, якщо працівник, ще не відпрацював рік, то для розрахунку беруться відпрацьовані місяці.

УВАГА! Зарплата врахована з усіма надбавками, лікарняними, відрядженнями та преміями, тобто не гола сума, яка зазначена у контракті.

Як порахувати дні відпустки?

Для прикладу, ви йдете у відпустку на 28 днів, тоді сума відпустки є ідентичною до цього числа (28) і не потрібно віднімати вихідні, неробочі й святкові дні.

Читайте: Як правильно написати заяву на відпустку

Як розрахувати відпускні – формула

Найкращий спосіб зрозуміти, як розрахувати відпускні за допомогою формули – розглянути зразок.

Працівник відпрацював на підприємстві понад рік

Він йде у відпустку на 28 днів з 9 березня 2020 року.

За 12 місяців працівник отримав:

Зарплату: 9 000 грн в місяць. Лікарняний (10 днів в жовтні 2019): 2 000 грн. Премію (червень 2019): 3 000 грн. Доплата за додаткову роботу (грудень 2019): 5 000 грн.

За розрахунковий період було 13 святкових днів – їх не враховують.

Формула:

Беремо зарплату за 12 місяців: 9 000 х 12 + 2 000 + 3 000 + 5 000 = 118 000 грн. Обчислення середньої зарплати за день ( 118 000 / 352 (365 днів в році – 13 святкових днів) = 335 грн. Розрахунок відпускних (335 х 28) = 9 380 грн.

Працівник відпрацював на підприємстві менш як рік

На роботу працівник був прийнятий 1 березня 2020 року, а у відпустку – йде 7 липня 2020 року, на 10 днів.

За ці 4 місяці він отримував:

Зарплату: 7 000 грн (за два місяці). Зарплату стажера 5 000 грн. (за два місяці). Премію (червень 2020): 800 грн. Доплата за додаткову роботу (березень та квітень): разом 1 200 грн.

Він пропрацював 122 календарних днів (з них 8 днів – святкові), тому залишається 114.

Формула:

Беремо зарплату за 4 місяці: (7 000 х 2) + (5 000 х 2) + 800 + 1 200 = 26 000 грн. Обчислення середньої зарплати за день ( 26 000 / 114) = 228 грн. Розрахунок відпускних (228 х 10) = 2 280 грн.

Чи можуть вигнати примусово у відпустку своїм коштом?

Ст. 25, 26 ЗУ Про відпустки говорять про те, що таку форму відпочинку може брати лише працівник. Роботодавець не може змусити його йти у неоплачувану відпусту, адже порушить закон, що передбачає адміністративне покарання.