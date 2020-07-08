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Факти / Україна

Зеленський дозволив залучити авіацію до гасіння пожеж на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння лісових пожеж у Луганській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– У нас є три вогнища, які викликають занепокоєння. Президент сьогодні ухвалив рішення про використання авіації.

Особливість ухвалення рішення – це близькість лінії розмежування і відсутність у нас розуміння з боку окупаційної влади з того боку лінії розмежування, – сказав він на брифінгу в середу в Луганській області.

Аваков зазначив, що поставлена ​​мета до кінця дня повністю локалізувати всі осередки пожежі.


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До цього глава Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що не можна притягнути авіацію до гасіння лісових пожеж, оскільки російські найманці з непідконтрольних уряду окремих районів Луганської області не гарантують безпеку польотів.

Лісові пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня. Станом на 8 липня на території Новоайдарського району спостерігалися окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смоляниново, Капітанове і Воронове.

Відомо про п’ять загиблих в результаті пожежі.

Фото: Офіс Президента

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