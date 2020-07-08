Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння лісових пожеж у Луганській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– У нас є три вогнища, які викликають занепокоєння. Президент сьогодні ухвалив рішення про використання авіації. Особливість ухвалення рішення – це близькість лінії розмежування і відсутність у нас розуміння з боку окупаційної влади з того боку лінії розмежування, – сказав він на брифінгу в середу в Луганській області.

Аваков зазначив, що поставлена ​​мета до кінця дня повністю локалізувати всі осередки пожежі.

Із @ZelenskyyUa відвідали селище Смолянинове на Луганщині, яке найбільше постраждало від лісових пожеж. Урядом буде прийнято рішення про виділення по 300 тис. грн на відновлення домівок та компенсації. З 11:00 рішенням штабу ООС дозволено використання пожежних літаків. Працюємо! pic.twitter.com/6xWAX143ru — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 8, 2020



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До цього глава Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що не можна притягнути авіацію до гасіння лісових пожеж, оскільки російські найманці з непідконтрольних уряду окремих районів Луганської області не гарантують безпеку польотів.

Лісові пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня. Станом на 8 липня на території Новоайдарського району спостерігалися окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смоляниново, Капітанове і Воронове.

Відомо про п’ять загиблих в результаті пожежі.