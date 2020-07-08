Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до своєї декларації. Зокрема, він задекларував 13,5 млн грн від продажу нерухомого майна та земельної ділянки.

Згідно зі змінами, глава держави отримав 1,356 млн грн за продаж земельної ділянки Валентині Кисель. Ще 12,1 млн грн глава держави задекларував за продаж нерухомості тій же громадянці.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Валентина Кисель є фізичною особою-підприємцем з Кривого Рогу.

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Днем раніше, 7 липня, Володимир Зеленський повідомив НАЗК, що порушив законодавство, вчасно не задекларувавши доходи.

Родина президента у 2019 році отримала 5,1 млн грн прибутку за рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики, а також витратила на придбання ОВДП 5,2 млн грн.

Ці відомості він повинен був внести протягом 10 днів з часу купівлі та продажу облігацій, але не зробив цього.

Джерело: НАЗК