ЗНО з історії України 2020: правила, час виконання, що брати і коли будуть результати

ЗНО з історії України 2020 пройде 9 липня. За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, понад 264 тис. осіб складатимуть тестування у 1 115 пунктах.

Учасників почнуть запускати на пункти о 9.50, реєстрація триватиме до 10.50.

Для входу учасникові необхідні такі документи:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт чи інший документ, серія та номер якого зазначені у сертифікаті;

запрошення-перепустка для участі у ЗНО.

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Без цих документів учасника не допустять до складання ЗНО. Їх не можна показувати у електронному вигляді, лише оригінал.

Крім того, варто принести з собою:

дві чи три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, серед яких маска.

Не можна брати з собою будь-які засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації. Тих, хто запізнився, не допускатимуть до проходження тестування.

Тест розпочнеться об 11.00 і триватиме 150 хвилин. За цей час абітурієнт має виконати 60 завдань. За них він може набрати 94 бали.

Визначення порогу склав\не склав триватиме до 24 липня, офіційні результати тесту учасники отримають до 25 липня.

На час тестування інструктори перебувають у масках, а пункти проведення ЗНО оснащені антисептиками.

Основна сесія ЗНО 2020 в Україні розпочалася 25 червня і завершиться 17 липня.

Абітурієнти писатимуть тести з 11 предметів.

Через карантин інструктори та учасники ЗНО мають дотримуватися рекомендацій МОЗ з недопущення поширення коронавірусу.