Коронавірус в Україні 9 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні 9 липня підтвердили у 810 людей. Всього зафіксували 51 224 випадки Covid-19.

За добу померла 21 людина, усього 1 327 українців.

Вилікувались 24 754 пацієнтів, за останню добу 665 людей.

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За попередню добу зробили 29 261 тестів:

13 938 ПЛР-методом;

15 323 ІФА-методом.

За минулу добу найбільше випадків у Львівській області (119), Києві (93), Закарпатті (89) та Рівненській області (76).

Жодного нового хворого не виявили у Херсонській області.

Поширення коронавірусу в регіонах:

Вінницька область – 2 021 випадок (+19);

Волинська область – 2 875 випадків (+50);

Дніпропетровська область – 1 130 випадків (+10);

Донецька область – 749 випадків (+36);

Житомирська область – 1 500 випадків (+16);

Закарпатська область – 3 622 випадки (+89);

Запорізька область – 605 випадків (+5);

Івано-Франківська область – 2 857 випадків (+55);

Кіровоградська область – 669 випадків (+5);

Київ – 5 872 випадки (+93);

Київська область – 2 895 випадків (+40);

Львівська область – 6 681 випадок (+119);

Луганська область – 90 випадків (+3);

Миколаївська область – 465 випадки (+2);

Одеська область – 2 052 випадки (+62);

Полтавська область – 327 випадків (+1);

Рівненська область – 4 380 випадки (+74);

Сумська область – 328 випадків (+5);

Тернопільська область – 2 153 випадки (+9);

Харківська область – 2 521 випадок (+55);

Херсонська область – 201 випадок (+0);

Хмельницька область – 865 випадків (+2);

Чернівецька область – 5 074 випадків (+22);

Черкаська область – 707 випадків (+13);

Чернігівська область – 585 випадки (+8).

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 23,44%;

Київ – 21,76%;

Івано-Франківськ – 19,91%;

Вінниця – 17,01;

Чернівці – 16,94%.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Статистика коронавірусу в Україні 8 липня перетнула психологічну межу у 50 тис. випадків Covid-19. За минулу добу захворіли 807 людей.

Від ускладнень інфекції померли 1 306 людей, вилікувались 23 119 пацієнтів.

Найбільшу кількість хворих зафіксували у Львівській області – 117 та 114 випадків у столиці.