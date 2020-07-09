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Факти / Україна / Суспільство

810 за добу: в Україні продовжує рости кількість хворих на коронавірус

Коронавірус в Україні 9 липня підтвердили у 810 людей. Всього зафіксували 51 224 випадки Covid-19.

За добу померла 21 людина, усього 1 327 українців.

Вилікувались 24 754 пацієнтів, за останню добу 665 людей.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

За попередню добу зробили 29 261 тестів:

  • 13 938 ПЛР-методом;
  • 15 323 ІФА-методом.

За минулу добу найбільше випадків у Львівській області (119), Києві (93), Закарпатті (89) та Рівненській області (76).

Жодного нового хворого не виявили у Херсонській області.

Поширення коронавірусу в регіонах:

  • Вінницька область – 2 021 випадок (+19);
  • Волинська область – 2 875 випадків (+50);
  • Дніпропетровська область – 1 130 випадків (+10);
  • Донецька область – 749 випадків (+36);
  • Житомирська область – 1 500 випадків (+16);
  • Закарпатська область – 3 622 випадки (+89);
  • Запорізька область – 605 випадків (+5);
  • Івано-Франківська область – 2 857 випадків (+55);
  • Кіровоградська область – 669 випадків (+5);
  • Київ – 5 872 випадки (+93);
  • Київська область – 2 895 випадків (+40);
  • Львівська область – 6 681 випадок (+119);
  • Луганська область – 90 випадків (+3);
  • Миколаївська область – 465 випадки (+2);
  • Одеська область – 2 052 випадки (+62);
  • Полтавська область – 327 випадків (+1);
  • Рівненська область – 4 380 випадки (+74);
  • Сумська область – 328 випадків (+5);
  • Тернопільська область – 2 153 випадки (+9);
  • Харківська область – 2 521 випадок (+55);
  • Херсонська область – 201 випадок (+0);
  • Хмельницька область – 865 випадків (+2);
  • Чернівецька область – 5 074 випадків (+22);
  • Черкаська область – 707 випадків (+13);
  • Чернігівська область – 585 випадки (+8).

Коронавірус в Україні 9 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 23,44%;
  • Київ – 21,76%;
  • Івано-Франківськ – 19,91%;
  • Вінниця – 17,01;
  • Чернівці – 16,94%.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Статистика коронавірусу в Україні 8 липня перетнула психологічну межу у 50 тис. випадків Covid-19. За минулу добу захворіли 807 людей.

Від ускладнень інфекції померли 1 306 людей, вилікувались 23 119  пацієнтів.

Найбільшу кількість хворих зафіксували у Львівській області – 117 та 114 випадків у столиці.

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