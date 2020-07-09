Коронавірус в Україні 9 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні 9 липня підтвердили у 810 людей. Всього зафіксували 51 224 випадки Covid-19.
За добу померла 21 людина, усього 1 327 українців.
Вилікувались 24 754 пацієнтів, за останню добу 665 людей.
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За попередню добу зробили 29 261 тестів:
- 13 938 ПЛР-методом;
- 15 323 ІФА-методом.
За минулу добу найбільше випадків у Львівській області (119), Києві (93), Закарпатті (89) та Рівненській області (76).
Жодного нового хворого не виявили у Херсонській області.
Поширення коронавірусу в регіонах:
- Вінницька область – 2 021 випадок (+19);
- Волинська область – 2 875 випадків (+50);
- Дніпропетровська область – 1 130 випадків (+10);
- Донецька область – 749 випадків (+36);
- Житомирська область – 1 500 випадків (+16);
- Закарпатська область – 3 622 випадки (+89);
- Запорізька область – 605 випадків (+5);
- Івано-Франківська область – 2 857 випадків (+55);
- Кіровоградська область – 669 випадків (+5);
- Київ – 5 872 випадки (+93);
- Київська область – 2 895 випадків (+40);
- Львівська область – 6 681 випадок (+119);
- Луганська область – 90 випадків (+3);
- Миколаївська область – 465 випадки (+2);
- Одеська область – 2 052 випадки (+62);
- Полтавська область – 327 випадків (+1);
- Рівненська область – 4 380 випадки (+74);
- Сумська область – 328 випадків (+5);
- Тернопільська область – 2 153 випадки (+9);
- Харківська область – 2 521 випадок (+55);
- Херсонська область – 201 випадок (+0);
- Хмельницька область – 865 випадків (+2);
- Чернівецька область – 5 074 випадків (+22);
- Черкаська область – 707 випадків (+13);
- Чернігівська область – 585 випадки (+8).
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 23,44%;
- Київ – 21,76%;
- Івано-Франківськ – 19,91%;
- Вінниця – 17,01;
- Чернівці – 16,94%.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Статистика коронавірусу в Україні 8 липня перетнула психологічну межу у 50 тис. випадків Covid-19. За минулу добу захворіли 807 людей.
Від ускладнень інфекції померли 1 306 людей, вилікувались 23 119 пацієнтів.
Найбільшу кількість хворих зафіксували у Львівській області – 117 та 114 випадків у столиці.