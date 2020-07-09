Безсимптомним коронавірусом називається перенесення хвороби непомітно, без єдиної ознаки Covid-19.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Будь-який прояв хвороби називається симптомом. Якщо у вас немає ніяких проявів і ви себе нормально відчуваєте, а потім з якоїсь причини зробили тест ПЛР і виявили коронавірус, значить, що у вас безсимптомна форма хвороби, – сказав він.

ІФА-тест може показати наявність антитіл і це означатиме, що людина перехворіла безсимптомно. Тобто імунна система впоралася не доводячи до пошкодження клітин.

Читайте: Самолікування не допоможе: Комаровський назвав показові симптоми Covid-19

Комаровський заявив, що не розуміє позицію ВООЗ щодо масочного режиму, який говорить, що всі повинні їх носити, тому що люди без симптомів можуть бути переносниками коронавірусу.

– Вірус проникає всередину клітини і вона починає виробляти нові віруси. Клітина не виконує своїх функцій, а звідси і симптоми. А якщо симптомів немає, тоді це говорить про те, що уражено дуже незначну кількість клітин. Отже, людина, у якої немає симптомів має дуже малу кількість вірусу, яку вона продукує. Плюс у неї немає симптомів у вигляді кашлю і нежиті, які сприяють поширенню вірусу в повітрі, – сказав він.

За його словами, безсимтомні хворі можуть передавати вірус лише під час гучної розмови або крику.

Педіатр підкреслив, що маски потрібно носити всім в тому випадку, якщо неможливе соціальне дистанціювання.

Безсимптомний коронавірус

В кінці квітня Комаровський розповідав, що у 78% заражених коронавірусом людей немає симптомів або хвороба протікає в дуже легкій формі.

За його словами, 50-70% пацієнтів в Італії не мали симптомів. У Нью-Йорку провели тести на антитіла до коронавірусу у 7,5 тис.осіб і 15% дали позитивний результат.

9 червня глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керкховен заявила, що коронавірус при безсимптомному перебігу захворювання дуже рідко. Тому потрібно зосередитися на пацієнтах з симптомами.