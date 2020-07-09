Школи в Україні відкриють із 1 вересня, якщо країні вдасться уникнути другої хвилі захворювання на Covid-19.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Волинської області та додав, що нині важко спрогнозувати, як швидко поширюватиметься коронавірус до осені.

До дистанційного навчання з 1 вересня Україна технічно поки не готова, адже не на всій території країни є якісний інтернет, додав лідер держави.

Через відсутність покриття 3G та 4G проект Всеукраїнська школа-онлайн транслювався на екрани телевізорів, пояснив Зеленський.

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МОЗ про навчання у школах із 1 вересня

Міністерство охорони здоров’я не виключає можливості, що за умови сприятливої ситуації з коронавірусом навчальний рік 2020 розпочнеться у звичайному режимі, але розробляє формулу дистанційного навчання.

Відомство розглядає можливість позмінного навчання, а також системи, коли частина предметів буде викладатися у школах, а частина – дистанційно.

Мер Києва Віталій Кличко 8 липня заявив, що навчальний процес у столиці до кінця карантину буде дистанційним.