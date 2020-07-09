Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро до гривні.

На 9 липня НБУ встановив курс 26,95 грн/1$ – порівняно із попереднім днем вартість дещо зросла.

Значне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 9 липня, зафіксувалося на 30,42 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 9.07:

$1 – 26,95 грн;

€1 – 30,42 грн;

1 польський злотий – 6,80 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Звільнення очільника НБУ і курс гривні

Минулої п’ятниці, 3 липня, Верховна Рада підтримала відставку очільника Національного банку України Якова Смолія, яку він анонсував 1 липн.

Такі зміни в керівництві Нацбанку не могли не вплинути на національну валюту. Тільки за 3 липня курс долара підскочив на 58 копійок – НБУ на 3 липня встановив курс 27,18 грн/$1.

Того ж дня євро здорожчав на 66 копійок – до 30,65 грн/€1.

Наразі в НБУ працюють над механізмами зміцнення гривні, однак безболісно владнати коливання вартості валюти, ймовірно, не вийде.