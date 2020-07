Компанія Facebook видалила 72 аккаунти та 35 сторінок, які стосуються digital-агентства Postmen. Їх підозрюють у неналежній активності під час президентських виборів 2019 року.

Схема працювала таким чином, що люди використовували підроблені облікові записи для створення фіктивних персон, публікацій у групах і на сторінках, коментування. Деякі акаунти уже були видалені за розпалювання ворожнечі та ненависті.

Усники цієї мережі змінювали імена акаунтів та були вкрай активними під час президентських виборів.

Адміністратори сторінок і власники акаунтів публікували політичні меми, сатиру та інший контент, зокрема про Крим та НАТО. Також вони висловлювали критику та підтримку різних кандидатів, зокрема Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко і Петра Порошенка.

Facebook викрив їх у результаті внутрішнього розслідування, яке пов’язало цю діяльність із рекламним агентством в Україні Postmen DA.

Digital-агентство Postmen під час виборів президента у 2019 році працювало на Петра Порошенка.

Відмова від реклами у Facebook

Наприкінці червня у США розгорівся новий скандал – низка світових компаній відмовляються від реклами у Facebook через неналежний контроль за змістом публікацій, які, зокрема, розпалюють ненависть.

Таким чином акціонери компаній Starbucks Corp, Unilever Plc, Coca-Cola Co, Honda Motor Co, PepsiCo, The North Face та Viber висловили підтримку протестів проти расизму та дискримінації.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг втратив більш як $7 млрд лише за одну добу після відмови від рекламної співпраці.

У своїй заяві він пообіцяв, що компанія обов’язково змінить свою політику та заборонить використання “мови ненависті” у рекламних оголошеннях.

