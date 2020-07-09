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Факти / Україна

Хотіла врятувати: в Одеському зоопарку через відвідувачку померло дитинча козулі

В Одеському зоопарку жінка влізла до бар’єру, щоб “врятувати” новонароджене дитинча косулі, внаслідок чого тварина померла.

Про це повідомив директор зоопарку Ігор Бєляков.

За його словами, коли відвідувачка побачила процес пологів, їй здалося, що матір б’є своє дитинча.

В Одеському зоопарку через відвідувачку померло дитинча козулі

– Це природний процес. Новонароджене теля інстинктивно йде за матір’ю, подалі від хижаків. Жінка на свій страх і ризик залізла в вольєр, забрала малюка і віднесла його охорони.

Але козуленя не встигло отримати всі речовини, що запускає травну систему. На жаль, назад мати не прийняла своє дитинча. Ми не змогли його врятувати, козуленя померло.

Керівник зоопарку додав, що більшість відвідувачів не розуміються у часто специфічній поведінці тварин та сприймають це як небезпеку.

Джерело: Думская

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