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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 9 липня в Україні зафіксовано 51 224 хворих, за добу виявили ще 810 випадків.

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10:24 - 09 липня

У Харківській області за добу від Covid-19 померли троє хворих, 25 – одужали, підтвержено 51 новий випадок інфікування.

Загалом зафіксовано 2 518 випадків коронавірусу, з яких 102 — летальні, 1 289 — одужання.

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09:25 - 09 липня

У Києві – 93 нових випадки коронавірусу, три людини померли і 62 одужали.

З початку епідемії в столиці заразилися 5 872 людини, 122 померли і 1 962 – одужали.

статистика коронавируса в киеве 9 июля

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09:15 - 09 липня
Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 9 липня 2020

Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 9 липня 2020

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08:59 - 09 липня

За добу в Україні підтвердили ще 810 випадків коронавірусу, загалом з початку епідемії – 51 224.

Померла за день 21 людина 1 327 – в цілому.

Одужали за добу 665 пацієнтів (всього 23 784).

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08:51 - 09 липня

У Львові та області за добу 119 позитивних тестів на коронавірус. Загалом захворів уже 6 681 житель регіону.

Одужали 990 людей і померли 174.

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06:57 - 09 липня

Станом на ранок 9 липня кількість інфікованих коронавірусом у світі  сягнула  12 012 125, з них померли від ускладненнь – 548 896.

США на першому і за кількістю випадків інфікування, і за смертністю – 3 054 650 і 132 298 відповідно.

Бразилія на другому місці з 1 713 160 хворими. На третьому – Індія. Там 742 417 випадків.

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21:39 - 08 липня

Станом на 8 липня у лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 161 особа. З початку пандемії одужало 393 особи, летальних випадків – 5.

За минулу добу було зареєстровано 3 нових випадки Covid-19.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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18:06 - 08 липня

У лікарнях в середньому витрачається від 9 до 27 тис. грн на лікування хворого на Covid-19 залежно від складності захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це заявив голова медичної комісії Києва, депутат Київради від ВО Свобода Олег Гелевей на брифінгу, пише УНІАН.

Гелевей зазначив, що якщо хворий перебуває в медичному закладі, то він не має сплачувати кошти за лікування.

Він також нагадав, що у лікарнях, які працюють з інфікованими коронавірусом, є так званий Covid пакет.

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16:05 - 08 липня

Президент Володимир Зеленський наголошує, що боротьба з Covid-19 в Україні ще не завершена, тому розслаблятися не можна.

Про це він сказав під час спілкування з лікарями у новозбудованому перинатальному центрі в рамках робочої поїздки до Чернівецької області.

За його словами, Чернівецька область найбільше серед усіх регіонів України постраждала від Covid-19.

Розслаблятися не можна, ще боротьба ця не закінчена і ми всі на вас як просто громадяни України дуже і дуже розраховуємо, – наголосив Зеленський.

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15:07 - 08 липня

Заклади культури в Україні зможуть працювати до 23.00 в умовах карантину за дотримання протиепідемічних обмежень і правил.

Відповідне рішення Кабмінет міністрів ухвалив на засіданні 8 липня.

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