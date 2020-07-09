Найбільший колективний імунітет до коронавірусу в Україні мають мешканці Закарпатської області.
Такі дані оприлюднила одна з лабораторій України на основі результатів перших півтора місяців проведення ІФА-тестування.
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Було виявлено, що колективний імунітет в Україні в середньому складає 5,2%.
Одні з найвищих показників у Закарпатській області – 25%, у Волинській – 18%, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях – по 14%, Рівненській – 13%.
Найнижчий відсоток колективного імунітету до коронавірусу мають мешканці Києва – 3%, Одеської, Хмельницької, Миколаївської областей – по 2% та Херсонської, Сумської, Полтавської – по 1%.
У інших регіонах середній показник коливається від 3 до 7%.
Коронавірус в Україні
Станом на 9 липня в Україні зафіксовано 51 224 випадків коронавірусу, з них 810 за останню добу. Усього від коронавірусної інфекції померло 1 327 українців, а вилікувались 24 754 пацієнтів.
За минулу добу діагностовано найбільшу кількість хворих у Львівській області (119), Києві (93), Закарпатті (89) та Рівненській області (76).
Джерело: Коронавірус у регіонах