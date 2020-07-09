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Факти / Україна / Суспільство

Колективний імунітет до коронавірусу мають понад 5% українців (КАРТА)

Найбільший колективний імунітет до коронавірусу в Україні мають мешканці Закарпатської області.

Такі дані оприлюднила одна з лабораторій України на основі результатів перших півтора місяців проведення ІФА-тестування.

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Було виявлено, що колективний імунітет в Україні в середньому складає 5,2%.

Одні з найвищих показників у Закарпатській області – 25%, у Волинській – 18%, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях – по 14%, Рівненській – 13%.

Найнижчий відсоток колективного імунітету до коронавірусу мають мешканці Києва – 3%, Одеської, Хмельницької, Миколаївської областей – по 2% та Херсонської, Сумської, Полтавської – по 1%.

У інших регіонах середній показник коливається від 3 до 7%.

Карта колективного імунітету до коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні

Станом на 9 липня в Україні зафіксовано 51 224 випадків коронавірусу, з них 810 за останню добу. Усього від коронавірусної інфекції померло 1 327 українців, а вилікувались 24 754 пацієнтів.

За минулу добу діагностовано найбільшу кількість хворих у Львівській області (119), Києві (93), Закарпатті (89) та Рівненській області (76).

Джерело: Коронавірус у регіонах 

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