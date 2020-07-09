12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а пізніше до 22 травня.

20 травня Кабмін прийняв рішення про встановлення в Україні адаптивного карантину до 22 червня.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантину – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

У країні дозволили роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Також уряд дозволив громадянам відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, салони краси.

З 25 травня відновилась робота громадського транспорту в Україні.

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20 травня Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину.

– Уряд підтримав рішення щодо пом’якшення карантинних обмежень з 22 травня. Водночас ми подовжуємо карантин до 22 червня та переходимо до адаптивної моделі. Це дасть змогу регіональним комісіям ТЕБ і НС посилювати протиепідемічні обмеження на місцях у разі виявлення спалахів захворювання. Або послаблювати їх, якщо їх не буде, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Коли закінчиться карантин

З 1 червня в Україні стартував третій етап послаблення карантину.

Денис Шмигаль повідомив, що відкрилися спортивні зали, фітнес-центри, відновлено міжобласне автомобільне та залізничне сполучення, запрацювали заклади освіти.

17 червня Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

– З огляду на зростання хворих на коронавірус ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня. Також ми розглянемо запропонований МОЗ оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає посилення карантину у вибільних регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У регіонах, де діє послаблення карантину дозволили:

спортивні змагання до 50 осіб без глядачів;

відкриття релігійних установ (1 особа на 10 кв.м);

відновити роботу готелям та басейнам;

приймати відвідувачів ресторанам та кафе у приміщеннях;

відкриття кінотеатрів;

відновити роботу центрам надання адмінпослуг, проте час роботи вони визначатимуть самостійно.

8 липня уряд України дозволив установам культури під час карантину працювати до 23.00 за умови дотримання ряду обмежень і правил.

Водночас нічні розважальні заклади не зможуть працювати після 23.00.