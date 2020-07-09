У Києві 9 липня зафіксували 93 нових випадків коронавірусу.

Сьогодні в Києві вже 5 872 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Хто захворів за останню добу:

34 жінки віком від 22 до 71 років;

50 чоловіків віком від 20 до 76 рокiв

3 дівчинки віком від 8 до 15 років та 6 хлопчиків – від 1 місяця до 16 років.

До медзакладів міста госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 27 та в Деснянському районі – 15 випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Печерський район – 623 хворих;

Шевченківський район – 490 хворих;

Солом’янський район – 541 хворий;

Дніпровський район – 678 хворих;

Святошинський район – 490 хворих;

Деснянський район – 710 хворих;

Подільський район – 408 хворих;

Голосіївський район – 458 хворих;

Оболонський район – 517 хворих;

Дарницький район – 957 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 9 липня підтвердили у 810 людей. Всього зафіксували 51 224 випадків Covid-19.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за добу померла 21 людина, загалом 1 327 осіб.

Вилікувались 24 754 пацієнтів, за останню добу 665 людей.