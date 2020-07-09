У Києві 9 липня зафіксували 93 нових випадків коронавірусу.
Сьогодні в Києві вже 5 872 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Хто захворів за останню добу:
- 34 жінки віком від 22 до 71 років;
- 50 чоловіків віком від 20 до 76 рокiв
- 3 дівчинки віком від 8 до 15 років та 6 хлопчиків – від 1 місяця до 16 років.
До медзакладів міста госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 27 та в Деснянському районі – 15 випадків.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 623 хворих;
- Шевченківський район – 490 хворих;
- Солом’янський район – 541 хворий;
- Дніпровський район – 678 хворих;
- Святошинський район – 490 хворих;
- Деснянський район – 710 хворих;
- Подільський район – 408 хворих;
- Голосіївський район – 458 хворих;
- Оболонський район – 517 хворих;
- Дарницький район – 957 хворих.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 9 липня підтвердили у 810 людей. Всього зафіксували 51 224 випадків Covid-19.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за добу померла 21 людина, загалом 1 327 осіб.
Вилікувались 24 754 пацієнтів, за останню добу 665 людей.