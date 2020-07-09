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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 9 липня зафіксували 93 нових випадків коронавірусу.

Сьогодні в Києві вже 5 872 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Хто захворів за останню добу:

  • 34 жінки віком від 22 до 71 років;
  • 50 чоловіків віком від 20 до 76 рокiв
  • 3 дівчинки віком від 8 до 15 років та 6 хлопчиків – від 1 місяця до 16 років.

До медзакладів міста госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 27 та в Деснянському районі – 15 випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Печерський район – 623 хворих;
  • Шевченківський район – 490 хворих;
  • Солом’янський район – 541 хворий;
  • Дніпровський район – 678 хворих;
  • Святошинський район – 490 хворих;
  • Деснянський район – 710 хворих;
  • Подільський район – 408 хворих;
  • Голосіївський район – 458 хворих;
  • Оболонський район – 517 хворих;
  • Дарницький район – 957 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

статистика коронавируса в киеве 9 июля

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 9 липня підтвердили у 810 людей. Всього зафіксували 51 224 випадків Covid-19.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за добу померла 21 людина, загалом 1 327 осіб.

Вилікувались 24 754 пацієнтів, за останню добу 665 людей.

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