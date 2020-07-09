Пожежу в Луганській області локалізували

У Луганській області рятувальники локалізували пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, що виникла 6 липня поблизу села Осколонівка.

Наразі залишаються три осередки тління. У ДСНС запевнили, що загрози розповсюдження вогню немає.

До гасіння вогню залучили 1 494 людини та 293 одиниці техніки, з них від ДСНС — 736 людей та 146 одиниць техніки, зокрема, два літаки АН-32П, які 8 липня скинули 16 тонн води.

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Лісову пожежу в Луганскій області локалізували – ДСНС / 4 фотографии

Наразі на місці пожежі розгорнули оперативний штаб і пункт життєзабезпечення. Також працює оперативна група ДСНС.

Лісові пожежі в Луганській області почалися 6 липня поблизу села Осколонівка. Наступного дня, 7 липня, через сильний поривчастий вітер вогонь поширився на ліс поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Внаслідок пожеж загинули п’ятеро людей, дев’ятеро були госпіталізовані.

Правоохоронці розглядають три версії виникнення лісових пожеж – аномальну спеку, необережне поводження з вогнем і навмисний підпал.