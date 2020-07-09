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Факти / Україна

Найбільші жіночі натуральні груди: в Україні встановили новий рекорд

У Києві 9 липня встановили новий рекорд у категорії Найбільші жіночі натуральні груди.

Рекорд належить представниці модельного бізнесу Мілі Кузнєцовій, яка має 13-й розмір грудей, а їхній обхват складає 135 см 5 мм.

Напередодні жінка пройшла медичне обстеження, яке засвідчило, що груди насправді натуральні.

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Реєстрація нового рекорду відбулась за участю представників Національного реєстру рекордів.

Мілі  Кузнєцовій – 32 роки, родом вона з Полтавщини. Жінка має дві освіти: юридичну та економічну. Працює помічником адвоката і  моделлю, встигла навіть отримати титул міс світу в категорії плюс сайз. Жінка активно займається спортом.

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