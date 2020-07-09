Біографія Свідерської, яка замінила Вакарчука в Раді

Новим народним депутатом Верховної Ради IX скликання стала Аліна Свідерська, яка балотувалася на позачергових виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Голос.

Свідерська замінить у парламенті Святослава Вакарчука, який достроково склав депутатський мандат. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія.

Мешканка Києва Свідерська народилася 1989 року та має вищу освіту – юрист. Свідерська є керівником норвезької компанії Айсе Хідро Юкрейн та членом організації Професійний уряд.

Нардеп є дружиною екс-міністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді прем’єра Олексія Гончарука.

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Як Вакарчук складав мандат

11 червня уже колишній народний депутат від фрації Голос Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат.

Вакарчук пояснив, що його основною місією було проведення партії Голос до парламенту, яку він виконав.

Водночас відомий співак заявив, що зосередиться на освітньому проекті, анонсувати який пообіцяв згодом.

18 червня Верховна Рада не підтримала рішення про складання повноважень Вакарчука. Лише 175 з 226 необхідних натиснули кнопку “за”.

Для того, щоб припинити свої повноваження нардепа, Вакарчук 19 червня написав заяву про вихід із фракції Голос.

26 червня на позачерговому з’їзді партії Голос було ухвалено рішення про позбавлення Вакарчука мандата.

Фото: Alina Sviderska