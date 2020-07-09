У Києві за добу зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу

Коронавірус у Києві за добу виявили у 93 людей, три людини померли від ускладнень хвороби, повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Захворіли:

34 жінки віком від 22 до 71 років;

50 чоловiків віком від 20 до 76 рокiв;

три дівчинки від 8 до 15 років і шість хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

Порівняно з позаминулою добою, коли було зафіксовано 114 нових випадків Covid-19, статистика покращилася.

Загалом коронавірусом у столиці інфіковано 5 872 мешканці, померли 122 людини.

За час епідемії в Києві одужали 1 962 особи, за минулу добу повністю перемогли хворобу 62 людини.

Продовжують лікування 3 788 пацієнтів.

За увесь час поширення коронавірусу медики зафіксували 14 102 підозри на інфекцію.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 27. У Деснянському – 15.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні

За добу коронавірус в Україні станом на 9 липня підтвердили у 810 людей. Загалом за час епідемії зафіксували 51 224 випадки Covid-19.

За добу померла 21 людина, загалом зафіксовано 1 327 летальних випадків.

Вилікувались 24 754 пацієнти, за останню добу 665 людей.