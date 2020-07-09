Україна і НАТО посилять військову присутність у Чорному морі

Україна і НАТО посилять військову присутність в акваторії Чорного моря. Про це під час телефонної розмови домовились міністр оборони Андрій Таран і генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Таке рішення зумовлене тим, що ситуація з безпекою у Чорному морі продовжує погіршуватися у зв’язку з тим, що Росія зміцнює свою військову присутність та змінює баланс сил.

Враховуючи таку ситуацію, сторони погодились посилити присутність сил і засобів на суходолі, морі та в повітряному просторі Чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання у повітрі та присутності кораблів військово-морських сил країн-членів НАТО.

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Також міністр оборони запросив держави-члени Альянсу приєднатися до національних стратегічних навчань, проведення яких заплановане на півдні України восени цього року.

Новий статус України у програмі розширених можливостей НАТО

У червні цього року Україна отримала статус партнера програми з розширених можливостей НАТО. Ця програма дає додаткові можливості для взаємодії з Альянсом.

Зокрема, ЗСУ можуть брати участь у додаткових навчаннях спільно з військами НАТО, з’являються додаткові можливості обміну розвідданими і додаткові можливості для забезпечення безпеки.