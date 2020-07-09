В Україні закриють вісім колоній (СПИСОК)

В Україні планують закрити вісім колоній. Тих засуджених, які відбувають там покарання, перемістять в інші колонії з кращими умовами утримання.
Про це заявила заступник глави Міністерства юстиції Олена Висоцька.
За її словами, персоналу запропонують роботу в найближчих установах.
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Планують закрити такі колонії:
- Ковальську виховну;
- Черкаську виховну №62;
- Дергачівську виховну № 109;
- Жовтоводська виховну №26;
- Ігренський виправний центр №133;
- Чорноморську виховну колонію №74;
- Ширяївський виправний центр №111;
- Устинівський виправний центр №37.
За словами Олени Висоцької, завдяки цьому заходу зменшаться витрати на утримання кримінально-виконавчої служби.
Про те, що в Україні скоротять кількість в’язниць в Мін’юсті повідомили ще в травні. Очільник профільного мністерства Денис Малюська запевнив, що в Україні жодна в’язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.
Джерело: Міністерство юстиції України