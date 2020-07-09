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Факти / Україна / Суспільство

В Україні закриють вісім колоній (СПИСОК)

В Україні планують закрити вісім колоній. Тих засуджених, які відбувають там покарання, перемістять в інші колонії з кращими умовами утримання.

Про це заявила заступник глави Міністерства юстиції Олена Висоцька.

За її словами, персоналу запропонують роботу в найближчих установах.

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Планують закрити такі колонії:

  • Ковальську виховну;
  • Черкаську виховну №62;
  • Дергачівську виховну № 109;
  • Жовтоводська виховну №26;
  • Ігренський виправний центр №133;
  • Чорноморську виховну колонію №74;
  • Ширяївський виправний центр №111;
  • Устинівський виправний центр №37.

За словами Олени Висоцької, завдяки цьому заходу зменшаться витрати на утримання кримінально-виконавчої служби.

Про те, що в Україні скоротять кількість в’язниць в Мін’юсті повідомили ще в травні. Очільник профільного мністерства Денис Малюська запевнив, що в Україні жодна в’язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.

Джерело: Міністерство юстиції України

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