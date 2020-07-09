Як зупинити відтік кадрів за кордон – Зеленський назвав три способи

Відтік кадрів за кордон можна зупинити наданням гідних умов праці в Україні, доступним кредитуванням та іпотекою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу в Луцьку.

– Закривати кордони ніхто не буде. Це по-перше. По-друге, можна багато чого розказувати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, нічим не втримати людей.

Також глава держави зазначив, що потрібно створювати такі можливості, щоб власний бізнес можна було відкривати в Україні.

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Володимир Зеленський додав, що зараз головне завдання у цьому напрямку – до кінця року зробити нормальні умови кредитування під 5-7%.

Також президент нагадав, що є ще ініціатива щодо доступності іпотеки, яка повинна бути максимум під 10%. Адже великі відсотки за кредитами на купівлю житла змушують молоді родини працювати за кордоном.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ставка за іпотекою 10% – це тільки початкова мета, а планується її зниження до 5-7%.

Зокрема, глава уряду прогнозує здешевлення кредитів на житло восени.