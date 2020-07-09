Карантин в Україні: що відбувається 9 липня

Ститистика коронавірусу в Україні 9 липня говорить про зростання нових випадків захворювання – за добу Сovid-19 підтверджений у 810 осіб. Всього в країні вже 51 224 хворих коронавірусом.

Вилікувалися 24 754 пацієнтів, за останню добу 665 осіб вилікувалися від хвороби і 21 пацієнт помер.

Найбільше випадків зафіксовано у Львівській області (119), Києві (93), Закарпатті (89) та Рівненській області (76).

Одна з лабораторій України на основі результатів перших півтора місяців проведення ІФА-тестування повідомила, що найбільший колективний імунітет до коронавірусу мають жителі Закарпатської області.

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Було виявлено, що колективний імунітет в Україні в середньому становить 5,2%.

Одні з найвищих показників у Закарпатській області — 25%, у Волинській — 18%, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях — по 14%, Рівненській — 13%.

Президент України Володимир Зеленський розповів про можливість розпочати новий навчальний рік.

За його словами, діти зможуть піти в школу 1 вересня тільки за умови, що не буде другої хвилі Covid-19.

Однак, він зазначив, що до дистанційного навчання Україна технічно поки не готова, адже не на всій території країни є якісний Інтернет.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, як громадянам, які в’їхали в Україну з країн червоної зони, не відбувати 14-денний карантин.

Він розповів, що для цього достатньо негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус. Після цього, людину автоматично виключать з програми Дія.

Коронавірус в Києві

Статистика коронавірусу в Києві 9 липня говорить про зменшення кількості нових випадків. Сьогодні Covid-19 виявили у 93 осіб, три людини померли від ускладнень хвороби.

У порівнянні з позаминулою добою, коли було зафіксовано 114 нових випадків Covid-19, статистика покращилася.