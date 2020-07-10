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Факти / Україна

819 за добу: в Україні зростає кількість хворих на коронавірус

Коронавірус в Україні 10 липня підтвердили у 819 осіб. Всього зафіксували 52 043 випадки Covid-19.

За добу померли 18 осіб, всього 1 345 українців.

Вилікувалися 25 770 пацієнтів, за останню добу 1 016 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Коронавірус виявлений:

  • Вінницька область — 2 060 випадків;
  • Волинська область — 2 932 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1 137 випадків;
  • Донецька область — 751 випадок;
  • Житомирська область — 1 512 випадків;
  • Закарпатська область — 3 734 випадки;
  • Запорізька область — 610 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2 915 випадків;
  • Кіровоградська область — 670 випадків;
  • м. Київ — 5 990 випадків;
  • Київська область — 2 940 випадків;
  • Львівська область — 6 763 випадки;
  • Луганська область — 90 випадків;
  • Миколаївська область — 467 випадків;
  • Одеська область — 2 108 випадків;
  • Полтавська область — 330 випадків;
  • Рівненська область — 4 454 випадки;
  • Сумська область — 332 випадки;
  • Тернопільська область — 2 174 випадки;
  • Харківська область — 2 577 випадків;
  • Херсонська область — 203 випадки;
  • Хмельницька область — 881 випадок;
  • Чернівецька область — 5 096 випадків;
  • Черкаська область — 725 випадків.

статистика коронавируса в Украине 10 июля

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів — 23,44%;
  • Київ — 21,76%;
  • Івано-Франківськ — 19,91%;
  • Вінниця — 17,01;
  • Чернівці — 16,94%.

Согласно статистике коронавируса в Украине 9 июля заболевание зафиксировали у 51 224 человек. Суточный прирост составил 810 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 327 человек, а вылечились 23 784.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).

Львовщина возглавляет антирейтинг областей по Covid-19 в Украине. Всего здесь зафиксировано 6 681 случай.

Фото: Dreamstime

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