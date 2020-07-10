Коронавірус в Україні 10 липня підтвердили у 819 осіб. Всього зафіксували 52 043 випадки Covid-19.
За добу померли 18 осіб, всього 1 345 українців.
Вилікувалися 25 770 пацієнтів, за останню добу 1 016 осіб.
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Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Коронавірус виявлений:
- Вінницька область — 2 060 випадків;
- Волинська область — 2 932 випадки;
- Дніпропетровська область — 1 137 випадків;
- Донецька область — 751 випадок;
- Житомирська область — 1 512 випадків;
- Закарпатська область — 3 734 випадки;
- Запорізька область — 610 випадків;
- Івано-Франківська область — 2 915 випадків;
- Кіровоградська область — 670 випадків;
- м. Київ — 5 990 випадків;
- Київська область — 2 940 випадків;
- Львівська область — 6 763 випадки;
- Луганська область — 90 випадків;
- Миколаївська область — 467 випадків;
- Одеська область — 2 108 випадків;
- Полтавська область — 330 випадків;
- Рівненська область — 4 454 випадки;
- Сумська область — 332 випадки;
- Тернопільська область — 2 174 випадки;
- Харківська область — 2 577 випадків;
- Херсонська область — 203 випадки;
- Хмельницька область — 881 випадок;
- Чернівецька область — 5 096 випадків;
- Черкаська область — 725 випадків.
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів — 23,44%;
- Київ — 21,76%;
- Івано-Франківськ — 19,91%;
- Вінниця — 17,01;
- Чернівці — 16,94%.
Согласно статистике коронавируса в Украине 9 июля заболевание зафиксировали у 51 224 человек. Суточный прирост составил 810 пациентов.
От осложнений Covid-19 умерли 1 327 человек, а вылечились 23 784.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатье (89) и Ровенской области (76).
Львовщина возглавляет антирейтинг областей по Covid-19 в Украине. Всего здесь зафиксировано 6 681 случай.