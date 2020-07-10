Адаптивний карантин - п'ять етапів зняття обмежень в Україні

Що таке адаптивний карантин?
Адаптивний карантин – це низка обмежень, які будуть застосовуватися через спалахи коронавірусу не на території всієї країни, а саме в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.
Адаптивний карантин – урядовий план, який почав діяти з 11 травня.
Як в Україні ослаблять карантин?
Український уряд представив план виходу з карантину з п’яти етапів.
Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.
Перший етап зняття карантину в Україні
Умова: зростання хворих Covid-19 не більш як 5% протягом 10 днів.
Дата початку: 11 травня.
Які обмеження зняли: відкрили парки, зони відпочинку, прибережні та лісопаркові зони. Запрацювала індустрія краси, дозволили тренування в командних видах спорту, торгівлю непродовольчими товарами, продаж кави на виніс, а також роботу автомийок та веломагазинів.
Нотаріуси та адвокати почали приймати клієнтів.
Другий етап зняття карантину в Україні
Умова: відсоток нових хворих зменшується, а тих, хто одужав – збільшується.
Дата: 22 травня.
Які обмеження зняли: дозвіл на роботу готелів, окрім хостелів та без функціонування ресторанів та спортивних залів, дозвіл на проведення зовнішнього незалежного оцінювання та роботу громадського транспорту, відкриття дошкільних навчальних закладів. Запрацювали кінотеатри просто неба. Дозволили проведення спортивних змагань без глядачів, де беруть участь не більше 50 осіб.
Третій етап зняття карантину в Україні
Умова: кількість тих, хто одужав у два рази більша, ніж хворих, протягом 10 днів поспіль, а завантаженість лікарень – менше 10%.
Дата: 1 червня.
Які обмеження зняли: відкрили для відвідування дитячі майданчики і спортмайданчики, відновили міжміський транспорт (всередині областей), перевезення у метро, запрацювали ТРЦ (без розважальних зон), кафе, бари, ресторани.
Четвертий етап зняття карантину в Україні
Умова: менше п’яти випадків коронавірусу на кожну область протягом 10 днів.
Дата: 15 червня.
Які обмеження знімуть: запрацював весь громадський транспорт, відновили надання планової та стоматологічної медичної допомоги; запрацювали спортзали і фітнес-центри.
П’ятий етап зняття карантину в Україні
Умова: припинення внутрішньої передачі вірусу.
Дата: невідомо.
Які обмеження знімуть: будуть зняті всі обмеження, окрім тих, які ввела місцева влада в окремих регіонах.
Що буде після карантину
Варто зазначити, що ослаблення карантинних обмежень не є підставою для відмови від превентивних заходів від коронавірусу. Адже загроза поширення досі досить висока, щонайменше вакцини від Covid-19 немає.
Через загрозу поширення вірусу, людям доведеться ще довгий час жити за новими стандартами, дотримуючись низки правил: дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист.